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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 9-الدفعة 1): النتائج والترتيب

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Publié le Samedi 26 Octobre 2024 - 20:21 قراءة: 0 د, 39 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى للجولة التاسعة ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم السبت:

السبت 26 اكتوبر 2024
قاعة القرجاني
...

النادي الافريقي - اتحاد الانصار 97-82
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 73-67

الترتيب المؤقت
النادي الافريقي 17 9
شبيبة القيروان 16 9
الاتحاد المنستيري 16 9
النجم الساحلي 14 8
اتحاد الانصار 12 9
نجم حلق الوادى 11 8
الدالية الرياضية بقرمبالية 11 8
نادي كرة السلة بالمهدية 10 8
شبيبة المنازه 10 8
النجم الرادسي 9 8


الاحد 27 اكتوبر 2024
قاعة بن عمار س 18
نجم حلق الوادي - شبيبة المنازه
قاعة قرمبالية س 18
الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي
قاعة خواجة بالمهدية س 18
نادي كرة السلة بالمهدية - النجم الساحلي


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