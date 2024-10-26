البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 9-الدفعة 1): النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى للجولة التاسعة ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم السبت:
السبت 26 اكتوبر 2024
قاعة القرجاني
السبت 26 اكتوبر 2024
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - اتحاد الانصار 97-82
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 73-67
الترتيب المؤقت
النادي الافريقي 17 9
شبيبة القيروان 16 9
الاتحاد المنستيري 16 9
النجم الساحلي 14 8
اتحاد الانصار 12 9
نجم حلق الوادى 11 8
الدالية الرياضية بقرمبالية 11 8
نادي كرة السلة بالمهدية 10 8
شبيبة المنازه 10 8
النجم الرادسي 9 8
الاحد 27 اكتوبر 2024
قاعة بن عمار س 18
نجم حلق الوادي - شبيبة المنازه
قاعة قرمبالية س 18
الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي
قاعة خواجة بالمهدية س 18
نادي كرة السلة بالمهدية - النجم الساحلي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 296438