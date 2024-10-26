البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 9-الدفعة 1): النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى للجولة التاسعة ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم السبت:



السبت 26 اكتوبر 2024

قاعة القرجاني



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النادي الافريقي - اتحاد الانصار 97-82

قاعة المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 73-67



الترتيب المؤقت

النادي الافريقي 17 9

شبيبة القيروان 16 9

الاتحاد المنستيري 16 9

النجم الساحلي 14 8

اتحاد الانصار 12 9

نجم حلق الوادى 11 8

الدالية الرياضية بقرمبالية 11 8

نادي كرة السلة بالمهدية 10 8

شبيبة المنازه 10 8

النجم الرادسي 9 8





الاحد 27 اكتوبر 2024

قاعة بن عمار س 18

نجم حلق الوادي - شبيبة المنازه

قاعة قرمبالية س 18

الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي

قاعة خواجة بالمهدية س 18

نادي كرة السلة بالمهدية - النجم الساحلي