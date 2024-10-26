رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بإعداد نص جديد يمنح الأولوية للشباب في استغلال الاراضي الدولية لبعث شركات أهلية

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أسدى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الجمعة، تعليماته بإعداد نص جديد يمنح الأولوية خاصة للشباب في استغلال الاراضي الدولية لبعث شركات أهلية، حسب بلاغ اعلامي نشرته رئاسة الجمهورية.



وأوضح رئيس الجمهورية، لدى استقباله لوزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، وأملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، "ان حوالي 230 ألف هكتار من الأراضي الدولية إما أنها مهملة وإما أنها مستغلة بأبخس الأثمان لفائدة أشخاص منذ عقود، هذا فضلا عن الفساد والاستيلاء على مساحات كبرى دون أي وجه قانوني".





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وأضاف "أن الأولوية مبدأ مكرّس بالقانون ويجب أن يتم تكريسه في مجال استغلال الأراضي الدولية".



وخلُص رئيس الجمهورية إلى "أن تونس في حاجة اليوم إلى جلاء زراعي جديد ينتفع به المواطنون ويعود بالنفع على الوطن كله" مشددا على "أن تونس يمكن أن تحقق الاكتفاء الفلاحي لما تزخر به من ثروات".



وتناول الاجتماع، بالخصوص، وضع ديوان الأراضي الدولية وضرورة تطهيره.



