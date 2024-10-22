انطلاق اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين

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واشنطن (مبعوثة وات فاتن الباروني)- تنطلق، الثلاثاء، اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن بمشاركة 191 بلدا عضوا.



وتستقطب هذه الاجتماعات السنوية، التي تتواصل إلى غاية 26 اكتوبر 2024، حوالي 10 آلاف مشارك من وزراء المالية والاقتصاد وممثلي الحكومات ومحافظي البنوك المركزية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وعدد هام من ممثلي المجتمع المدني لمناقشة التحديات الاقتصادية القائمة حاليا في العالم وخاصة منها ارتفاع مستوى المديونية والانتقال إلى تمويل الطاقة الخضراء وتقلص السيولة وضعف الاستثمار الخارجي، ضمن إطار دولي يتسم بالتوتر مع تواصل وتوسع اعتداءات الكيان الصهيوني على قطاع غزّة ولبنان، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، واقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وتستقطب هذه الاجتماعات السنوية، التي تتواصل إلى غاية 26 اكتوبر 2024، حوالي 10 آلاف مشارك من وزراء المالية والاقتصاد وممثلي الحكومات ومحافظي البنوك المركزية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وعدد هام من ممثلي المجتمع المدني لمناقشة التحديات الاقتصادية القائمة حاليا في العالم وخاصة منها ارتفاع مستوى المديونية والانتقال إلى تمويل الطاقة الخضراء وتقلص السيولة وضعف الاستثمار الخارجي، ضمن إطار دولي يتسم بالتوتر مع تواصل وتوسع اعتداءات الكيان الصهيوني على قطاع غزّة ولبنان، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، واقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وتهدف هذه الاجتماعات، التّي تتزامن مع الذكرى 80 لتأسيس مؤسستي التمويل الدوليين، إلى التباحث بشأن دور الحوكمة في دفع النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والآليات المبتكرة لتشغيل الشباب في عالم متطور ومتغير وتعزيز ريادة المرأة وضرورة ازالة القيود لتحظى بمناصب القرار وتعزيز الصلابة وسط الحروب وتكثيف الاستثمارات الخاصة.



وسيتطرق المشاركون خلال ورشات اجتماعات الخريف إلى ثورة العملة الرقمية ووسائل الدفع الآمنة والشاملة عبر الحدود وتوفير الخدمات الصحية وتطوير هياكل التمويل لإرساء منظومة تلقيح متطورة علاوة على محور دور المنظومة الصناعات الغذائية لدفع النمو وخلق مواطن الشغل.



وسيركز صندوق النقد الدولي اهتمامه، أيضا، على واقع الاقتصاد الياباني والشأن الاوكراني وجنوب إفريقيا اضافة إلى تدارس التحديات المناخية وإرساء بنية تحتية شاملة وصلبة لمواجهة التغيرات المناخية وثقل كاهل المديونية في سائر الدول.



وسيعلن صندوق النقد الدولي خلال هذه الأشغال عن توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في جميع بلدان العالم وتقرير الاستقرار المالي في العالم.

