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وزير الإقتصاد يشارك في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 14:43 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تنعقد اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري بواشنطن بحضور ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والقطاع الخاص و المجتمع المدني والخبراء الدوليين وغيرهم.


ويشارك وزير الإقتصاد والتخطيط محافظ الجمهورية التونسية بالبنك العالمي سمير عبد الحفيظ بداية من يوم 23 اكتوبر 2024 في فعاليات هذه الإجتماعات التي ستركز على جملة من القضايا الراهنة في علاقة بالاوضاع الإقتصادية والتنموية في العالم فضلا عن التحديات الماثلة جراء التغيرات المناخية وتاثيراتها على الامن الغذائي والتنمية المستدامة ، هذا إلى جانب اشكاليات التداين والطاقة و مقاومة الفقر وتعزيز دور المرأة في النشاط الإقتصادي .
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وستكون لسمير عبد الحفيظ، فضلا عن مشاركاته في الجلسات الرسمية للمحافظين و الندوات الحوارية ، لقاءات ثنائية مع مسؤولي عدد من الهيئات و المؤسسات المالية الدولية و الأقليمية و نظراءه من بعض البلدان الشقيقة والصديقة.


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