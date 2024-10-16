بنزرت: انتفاع المقيمين بمؤسسة رعاية كبار السنّ بمنزل بورقيبة بخدمات قافلة طبيّة متعّددة الاختصاصات

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نظّمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ببنزرت بالتعاون والتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة، اليوم الأربعاء، قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة المقيمين بمؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة، الى جانب المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي، وذلك بمناسبة الفعاليات الختامية للاحتفال باليوم العالمي والوطني لكبار السن.

وانتفع الحضور من كبار السن بخدمات طبية وصحية مجانية تحت اشراف إطارات طبية وشبه طبية مختصة في اختصاصات طب الكلى، وتصفية الدم، وطب القلب والشرايين، والامراض الصدرية، والامراض الجلدية، والطب العام، وطب الشيخوخة، وأمراض العظام والمفاصل، والطب النفسي، الى جانب تقصي سرطان الثدي.

واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى اشرافه على الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العالمي والوطني لكبار السن، على حرص هياكل الدولة على رعاية وحسن احتضان جميع فئات وشرائح المجتمع التونسي وبالخصوص كبار السن وذلك تكريسا لمبدإ الدولة الاجتماعية، معربا عن تقديره وجميع المصالح الجهوية والمحلية للمجهود التطوعي والانساني والتضامني المبذول بالمناسبة وعلى مدار السنة.

من جهته، أفاد المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خالد العبيدي، بأن ادارته وبالتنسيق والتعاون مع مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية نجحت بمعاضدة المجتمع المدني في تنظيم فعاليات متعددة لفائدة كبار السن بالجهة خلال كامل أيام الفعاليات التي امتدت من يوم 02 الى 16 أكتوبر، وتضمنت مجموعة هامة من الأنشطة والبرامج الموجهة لفائدة كافة المقيمين بمؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة والمقيمين بين اسرهم في اطار برنامج الإيداع العائلي، على غرار الندوات الاحتفالية بمناسبة الذكرى 61 لعيد الجلاء، والبرامج التثقيقية والتنشيطية سواء داخل فضاء المؤسسة او خارجها من خلال تنظيم رحلات ترفيهية لجميع المقيمين بالمؤسسة .



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كما تستعد المندوبية في اطار فعاليات شهر التراث المبرمج من 18 افريل الى 18 ماي 2025 الى تنظيم مهرجان وطني لكبار السن بمشاركة جميع مؤسسات كبار السن في البلاد وذلك تحت عنوان " مهرجان الحجاية والخرافة الشعبية" .

