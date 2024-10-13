سينر يفوز ببطولة شنغهاي ويحرم ديوكوفيتش من اللقب المائة

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تحطمت آمال نوفاك ديوكوفيتش في إضافة اللقب رقم مائة في منافسات الفردي إلى خزانته بعد خسارته 7-6 و6-3 أمام الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا في نهائي بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة اليوم الأحد.

وكان اللاعب الصربي يأمل في أن يصبح ثالث رجل يحرز مائة لقب فردي في عصر الاحتراف بعد جيمي كونورز الذي حقق 109 ألقاب ومنافسه روجر فيدرر برصيد 103.

وعادل اللاعب الإيطالي رقمه القياسي في المواجهات المباشرة أمام ديوكوفيتش بواقع 4-4.

وفاز سينر، بطل أمريكا وأستراليا المفتوحتين، بسبعة ألقاب في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين هذا العام وضمن في وقت سابق من هذا الأسبوع الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي بنهاية العام.



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وبعد الفوز في شنغهاي يكون سينر قد حقق لقبه الرابع في بطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة بصفة عامة والثالث هذا العام بالإضافة إلى فوزه في سينسيناتي وميامي.