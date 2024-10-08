صالون فرانكوتاك 2024: فوز الشركة التونسية الناشئة "أكواديب" بجائزة الابتكار

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حازت الشركة التونسية الناشئة "أكواديب" على الجائزة الكبرى للإبتكار في مجال السلامة الغذائية، خلال صالون الإبتكار "فرانكوتاك"، الذي التأم بفرنسا من 3 إلى 4 أكتوبر 2024.



وتميزت الشركة الناشئة، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن مركز النهوض بالصادرات، بفضل حلولها المرتكزة على الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) والتي تهدف إلى مساعدة مزارع تربية الدواجن و الأحياء المائية على تحسين إنتاجيتهم وحسن إدارة الموارد المائية مع تقليل بصمتها البيئية.





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وطورت شركة "أكواديب" التي إبتكرها محمد بن أحمد، نظاما لإحصاء اليرقات ومراقبتها من اليوم الصفر حتى نهاية دورة الإنتاج.





وفازت الشركة الناشئة سنة 2023، بـ "جوائز MedFish4Ever 2023"، وهي جائزة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ​​(CGPM) التي تكافئ الإبتكار الإقليمي في مجال صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية.





وتم تنظيم صالون الإبتكار "فرانكوتاك"، الذي ضم أكثر من 2000 فاعل إقتصادي من 70 دولة، على هامش القمة الفرانكوفونية التاسعة عشر من قبل "Business France" وتحالف منظمات الأعراف الفرنكوفونية. وشكل فرصة لعرض أحدث الإبتكارات الصادرة عن العالم الفرنكوفوني.

