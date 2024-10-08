Babnet

صالون فرانكوتاك 2024: فوز الشركة التونسية الناشئة "أكواديب" بجائزة الابتكار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67051ec2bcd199.28250812_nkigfejmqohlp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 14:28 قراءة: 0 د, 49 ث
      
حازت الشركة التونسية الناشئة "أكواديب" على الجائزة الكبرى للإبتكار في مجال السلامة الغذائية، خلال صالون الإبتكار "فرانكوتاك"، الذي التأم بفرنسا من 3 إلى 4 أكتوبر 2024.

وتميزت الشركة الناشئة، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن مركز النهوض بالصادرات، بفضل حلولها المرتكزة على الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) والتي تهدف إلى مساعدة مزارع تربية الدواجن و الأحياء المائية على تحسين إنتاجيتهم وحسن إدارة الموارد المائية مع تقليل بصمتها البيئية.

...


وطورت شركة "أكواديب" التي إبتكرها محمد بن أحمد، نظاما لإحصاء اليرقات ومراقبتها من اليوم الصفر حتى نهاية دورة الإنتاج.


وفازت الشركة الناشئة سنة 2023، بـ "جوائز MedFish4Ever 2023"، وهي جائزة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ​​(CGPM) التي تكافئ الإبتكار الإقليمي في مجال صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية.


وتم تنظيم صالون الإبتكار "فرانكوتاك"، الذي ضم أكثر من 2000 فاعل إقتصادي من 70 دولة، على هامش القمة الفرانكوفونية التاسعة عشر من قبل "Business France" وتحالف منظمات الأعراف الفرنكوفونية. وشكل فرصة لعرض أحدث الإبتكارات الصادرة عن العالم الفرنكوفوني.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295449


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 5 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:23
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
31°-21
33°-24
27°-21
27°-19
  • Avoirs en devises
    25642,0

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36863 DT        1$ =3,06127 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1715,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 14:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*