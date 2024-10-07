المنستير: النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية بالولاية

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كشفت عملية تجميع وفرز النتائج للانتخابات الرئاسية 2024 في ولاية المنستير بقاعة مصطفي بن جنات عن حصول المترشحين على النتائج التالية:



العياشي زمال: تحصل على 7667 صوتا

زهير المغزاوي: تحصل على 1929 صوتا



...



قيس سعيد: تحصل على 128 ألفا و364 صوتا.



وبلغ عدد الناخبين المرسمين: 446 ألفا و376 ناخبا وناخبة

وعدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 142 ألفا و923 ناخبا

وعدد الأوراق البيضاء: 1523 ورقة

وعدد الأوراق الملغاة 3440 ورقة

وعدد الأصوات الصحيحة 137 ألفا و960 صوتا



وأمن عملية الاقتراع والفرز في مجموع 441 مكتب اقتراع موزعين على 185 مركز اقتراع في 13 معتمدية بالجهة، 1893 شخصا بين رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وأعضاء مكاتب الإقتراع وامن الحملة الانتخابية ومراقبة الصمت الانتخابي 26 عونا ، وفق ما افاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات خالد الشطي صحفية "وات" الذي افاد ايضا بان نسبة الاقتراع العامة بلغت بالولاية 32 فاصل صفر 1 في المائة.

وكانت الأكياس الآمنة وصلت مساء أمس إلى مركز تجميع النتائج على الساعة العاشرة والنصف مساء، واستكملت اليوم عملية التجميع اليدوي والآلي على الساعة الثامنة صباحا.

وأكد الشطي أنّ الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير لم تسجل أية عملية خرق للصمت الانتخابي، غير أنّها أحالت على أنظار النيابة العمومية 24 مخالفة ضدّ مجهول متعلقة بتمزيق معلقات وبيانات انتخابية.