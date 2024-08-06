مستقبل قابس يتعاقد مع اللاعب منتصر الفرشيشي

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أعلن مستقبل قابس الصاعد حديثا الى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تعاقده مع اللاعب منتصر الفرشيشي لمدة موسمين، قادما من فريق الوطن السعودي.

ويشغل منتصر الفرشيشي صاحب الـ 26 عاما خطة مدافع محوري، وسبق له أن تقمص أزياء عدة فرق تونسية على غرار النادي البنزرتي وأمل جربة و جندوبة الرياضية.



ويخوض مستقبل قابس منذ أمس الاثنين تربصا اعداديا مغلقا بمدينة حمام بورقيبة يتواصل لمدة 10 ايام، وذلك تحت قيادة المدرب المغربي عبد المجيد الدين بن جيلاني.



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