نهائي 3000 متر موانع - الثنائي التونسي الجهيناوي والجزيري من اجل البحث عن مفاجاة وتحسين وقتيهما

يراهن العداءان التونسيان احمد امين جهيناوي واحمد الجزيري عندما يخوضان غدا( س 21 و15د توقيت محلي - س20دو15د توقيت تونس ) نهائي سباق 3000 متر موانع ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 على تحقيق مفاجاة وتحسين الوقت المسجل مام منافسة شديدة منتظرة مع نجوم الاختصاص وفي حضور جماهيرغفيرة العدد ينتظر ان يبلغ عددها 60 الف متفرج وامام اعين وكاميراهات مئات الاعلاميين ..



وكان الجزيري والجهيناوي تاهلا للدور النهائي بعد ان تحصلا على التوالي على المركزين الرابع والخامس في تصفيات( المجموعتين الثالثة والاولى)ضمن دورة الالعاب والاولمبية 2024 مساء امس بملعب فرنسا





وتاهل العداء محمد امين جهيناوي الى نهائي سباق 3000 متر موانع بعد حصوله على المركز الرابع في تصفيات( المجموعة الثالثة). وسجل الجهيناوي وقتا ب8د و25ث و24 بالمائة في سباق فاز به الاثيوبي جيرما لاميشا ( 8د و23ث و89 بالمائة ) متقدما على الامريكي روكس كينيت والكيني كوش سيمون كيبرو ( 8د و24ث و95 بالمائة )بنفس الوقتومن جهته حل مواطنه احمد الجزيري خامسا في سباق فاز به المغربي سفيان البقالي بوقت 8د و17ث و90 بالمائة يليه الاوغندي ليونارد سيموتاي ثانيا ب8د و18ث و19 بالمائة بينما تحصل الاثيوبي جتنات واليه على المركز الثالث ( 8د و18ث و25 بالمائة ) .).ويشار الى ان محمد أمين الجهيناوي (27 سنة ) يقيم في ايطاليا . ويشارك لاول مرة في دورة الألعاب الأولمبية .وكان ضمن تأهله المباشر لدورة الالعاب الاولمبية باريس بعد تحقيقه للحد الأدنى المطلوب بتوقيت 8د و13ث و86 بالمائة ،عندما حل في المرتبة الثامنة في ملتقى الدوري الماسي مراكش المغرب ، يوم 19 ماي 2024. وهو صاحب الرقم القياسي التونسي في 3000 متر موانعاما احمد الجزيري (26 سنة ) يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية .ويشارك لاول مرة في دورة الألعاب الأولمبية . وكان ضمن تأهله المباشر لدورة الالعاب الاولمبية باريس24 بعد تحقيقه للحد الأدنى المطلوب افضل ارقامه الشخصية هذا الموسم 8د و20ث و49 بالمائة عندما حل في المرتبة 13 في ملتقى الدوري الماسي بمراكش المغرب ،ماي 2024 . وهو مصنف 56 عالمياوبحساب الارقام المسجلة في سباق 3000 متر موانع (رجال) تصب الترشيحات في النهائي لفائدة البطل العالمي والاولمبي المغربي سفيان البقالي ثم الاوغندي ليونارد سيموتاي والاثيوبي جيرما لاميشا من اجل التتويج بميداليات المنافسة فيما تبدو المهمة عسيرة على ممثلي العاب القوى التونسية الا اذا احدثا المفاجاة من اجل اعتلاء منصة التتويج فيما يعتبر تاهلهما للدور النهائي انجازا محترما في حد ذاته.