سباق 3000 متر موانع - محمد امين الجهيناوي يلحق بالجزيري في النهائي

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وسجل الجهيناوي وقتا ب8د و24ث و24 بالمائة

ويتاهل الخمسة الاوائل الى الدور النهائي للسباق

أخبار ذات صلة: الالعاب الاولمبية 2024 - احمد الجزيري الى الدور النهائي...

تاهل العداء التونسي محمد امين جهيناوي الى نهائي سباق 3000 متر موانع بعد حصوله على المركز الرابع في تصفيات( المجموعة الثالثة)ضمن دورة الالعاب الاولمبية 2024 مساء اليوم بملعب فرنسا بحضور ناهز 60 الف متفرج من الجماهير المولعة ب"ام الالعاب " غصت بهم مدارج الملعب .وسجل الجهيناوي وقتا ب8د و24ث و24 بالمائةويتاهل الخمسة الاوائل الى الدور النهائي للسباق

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ويقام الدور النهائي مساء يوم الاربعاء.(س 21 و15د - توقيت محلي ) بمشاركة العداءين التونسيين احمد الجزيري وامين الجهيناوي

وكان احمد الجزيري ضمن من جهته تاهله للدور النهائي.

ويذكر ان ملعب فرنسا يعرف لليوم الخامس على التوالي ضمن منافسات العاب القوى في اطار دورة باريس 2024 حضورا جماهيرا كبيرا يناهز 60 الف متفرج.كما يتابع المنافسات مئات الاعلاميين .





