الالعاب الاولمبية 2024 - احمد الجزيري الى الدور النهائي

تاهل العداء التونسي احمد الجزيري الى نهائي سباق 3000 متر موانع بعد حصوله على المركز الخامس في تصفيات( المجموعة الاولى)ضمن دورة الالعاب الاولمبية 2024 مساء اليوم بملعب فرنسا بحضور ناهز 60 الف متفرج من الجماهير المولعة ب"ام الالعاب " غصت بهم مدارج الملعب .وسجل احمد الجزيري وقتا ب8د و18ث و33 بالمائة . .ويتاهل الخمسة الاوائل الى الدور النهائي للسباق