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الالعاب الاولمبية 2024 - احمد الجزيري الى الدور النهائي

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Publié le Lundi 05 Août 2024 - 18:49 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تاهل العداء التونسي احمد الجزيري الى نهائي سباق 3000 متر موانع بعد حصوله على المركز الخامس في تصفيات( المجموعة الاولى)ضمن دورة الالعاب الاولمبية 2024 مساء اليوم بملعب فرنسا بحضور ناهز 60 الف متفرج من الجماهير المولعة ب"ام الالعاب " غصت بهم مدارج الملعب .
وسجل احمد الجزيري وقتا ب8د و18ث و33 بالمائة . .
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ويتاهل الخمسة الاوائل الى الدور النهائي للسباق
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ويقام الدور النهائي مساء يوم الاربعاء..

ويذكر ان ملعب فرنسا يعرف لليوم الخامس على التوالي ضمن منافسات العاب القوى في اطار دورة باريس 2024 حضورا جماهيرا كبيرا يناهز 60 الف متفرج.كما يتابع المنافسات مئات الاعلاميين .


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