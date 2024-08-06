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بداية من اليوم: انطلاق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعي

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Publié le Mardi 06 Août 2024 - 09:40 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تنطلق اليوم الثلاثاء عملية التسجيل في خدمة الحصول على نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في امتحان البكالوريا 2024، عبر الإرساليات القصيرة، وفق ما أفادت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك

وأضافت وزارة التعليم العالي أنه يتعين على الراغبين في التعرف على نتائجهم في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل في هذه الخدمة وذلك بإرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 على النحو التالي
ثم فراغ ثم رقم البكالوريا or
...


وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ الإعلان عن نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة
اليوم الثلاثاء 5 أوت الجاري وعلى موقع التوجيه الجامعي غدا الاربعاء 6 أوت الجاري.





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