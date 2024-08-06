فيلم "إبرة" لعبد الحميد بوشناق ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان طرابلس السينمائي بلبنان

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تم اختيار فيلم "إبرة" لعبد الحميد بوشناق للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان طرابلس السينمائي في دورته الحادية عشرة، والتي ستقام من 19 إلى 25 سبتمبر 2024 في مدينة طرابلس شمال لبنان.





وقد نشرت القائمة الرسمية للأفلام المشاركة هذا العام يوم 1 أوت على الموقع الرسمي للمهرجان. واختير فيلم "إبرة" ضمن عشرة أفلام روائية طويلة تمثل تسعة دول وهي تونس والجزائر ولبنان والسودان والأردن والبرازيل واليابان وقيرغيزستان و فرنسا بفلمين.



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وتشمل المسابقة الرسمية لمهرجان طرابلس للأفلام عدة أصناف من ضمنها صنف الأفلام الوثائقية والتي يشارك فيه 7 أفلام عن 6 دول وهي فلسطين ولبنان وكندا وايطاليا وفرنسا ومصر بفيلمين. وصنف الأفلام القصيرة وهو مخصص للأفلام الدولية والعربية والرسوم المتحركة واللبنانية. و يشمل 13 فيلما قصيرا من 6 دول اليونان وإيران والهند والمملكة المتحدة بفلمين ورومانيا بفلمين وفرنسا بستة أفلام إضافة إلى 5 أفلام عربية قصيرة من الجزائر والبحرين و مصر و الأردن وعمان. كما تشارك 7 أفلام رسوم متحركة من 6 دول وهي إيران ولبنان بفلمين والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية ومصر والمملكة العربية السعودية كما تشارك لبنان بـ 5 أفلام قصيرة.



وللإشارة فإن فيلم "إبرة" خرج إلى القاعات رسميا في 6 ديسمبر 2023 في حين أقيم العرض الأول في 14 قاعة سينما تونسية يوم 1 ديسمبر من السنة نفسها، وهو عمل روائي من إنتاج شركة "شكون للإنتاج" وبطولة كل من فاطمة صفر وبلال سلاطنية وجمال المداني وصباح بوزويتة. وقد كان ضمن الاختيار الرسمي لأيام قرطاج السينمائية لسنة 2023 و التي تم إلغاؤها. ويعد هذا الفيلم الثالث لعبد الحميد بوشناق بعد "دشرة"، أول فيلم رعب تونسي وفيلم "فرططو الذّهب".



إبرة" هو فيلم يمتد تقريبا على مدى ساعتين وتدور أحداثه في سنة 2000 ويروي قصة زوجين شابين ينتظران مولدهما الأول والذي ولد ثنائي الجنس في مجتمع لم يتفهم بعد خصوصية هؤلاء الأفراد وهو ما سبب صدمة للأب ونتج عنه عديد الآثار على حياة الثنائي وطفلهما. حاول بوشناق من خلال هذا العمل الفني تسليط الضوء على الأشخاص "ثنائي الجنس" الذين يعانون التهميش وهو موضوع تم تداوله من قبل عديد المخرجين والمنتجين التونسيين مؤخرا.



وللإشارة فإن عبد الحميد بوشناق هو مخرج تونسي خريج المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت وجامعة مونتريال. وقد أخرج هذه السنة عرض افتتاح مهرجان قرطاج الدولي والذي قدمه والده الفنان الكبير لطفي بوشناق تحت عنوان "عايش لغناياتي" ويحتفي فيه بمسيرة فنية تناهز الخمسين عاما. اشتهر بوشناق سنة 2018 بفيلم "دشرة" وهو أول فيلم رعب تونسي كما أخرج المسلسل الرمضاني "النوبة" في جزئين يحمل الثاني عنوان "عشاق الدنيا" وقد حوله إلى عرض ركحي فرجوي وقدمه في عديد المهرجانات من ضمنها افتتاح الدورة 56 من مهرجان قرطاج الدولي سنة 2022.