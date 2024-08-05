اتحاد تطاوين: محمد بن ضو رئيسا للهيئة التسييرية

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اعلن اتحاد تطاوين اليوم الاثنين انه تقرر تعيين محمد بن ضو رئيسا للهيئة التسييرية للفريق و ذلك عقب جلسة عمل التي انعقدت تحت اشراف والي الجهة حافظ الفيتوري مع الأعضاء المقترحين للهيئة التسييرية لاتحاد تطاوين وعدد من أحباء وأنصار النادي.

واضافت الصفحة الرسمية لولاية تطاوين على شبكة التواصل الاجتماعي ان جلسة العمل تناولت الوضعية الحالية للجمعية والحلول المقترحة من أجل تجاوز الأزمة الادارية والمالية بما في ذلك تأخر صرف منحة المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية "ايتاب" حيث شدد والي الجهة على ضرورة تذليل كل الصعوبات والانطلاق في التحضيرات في أحسن الظروف للموسم الجديد .

وعلى أثر ذلك تم تركيز الهيئة التسييرية للفريق والتي تتالف على النحو الاتي:

محمد بن ضو (رئيس)



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عبد الحفيظ بوصاع (نائب رئيس)

عكرمة الفضيلي (أمين مال)

ومحسن العيدودي (كاتب عام).