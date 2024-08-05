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افتتح مساء الأحد بمركز فنون عرض "ليلية سمفونية بجمال" للأركستر السمفوني بسوسة فعاليات الدورة الأولى لمهرجان ألوان الذي ينظمه مركز فنون بجمال بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية من 4 الى 13 أوت.



وحلق العازفون والعازفات بقيادة مايسترو الأوركستر السمفوني بسوسة الناصر العفريت بالجمهور نحو عوالم الموسيقي السمفونية التي تخاطب النفوس واستمتع الحاضرون بمعزوفة الفالز رقم 2 للملحن شوستاكوفيتش، ثم معزوفة "كانون على الري ماجور " لباشلبار، وبعدها ثلاث معزوفات من الفلم الكوري "أولد بوي" ، الى جانب الرقصتين الهنغاريتين رقم 1 ورقم 5 لبرامس.

وأدت نريمان بوشلغومة أصيلة مدينة جمال مقطوعة "هابانيرة" من "كارمن" لبيزيه، وكانت المقطوعة الأخيرة التي عزفها الأركستر بعنوان "هانقيق تري" من فيلم أمريكي.



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وأوضح الأستاذ بالمعهد العمومي للموسيقي والرقص بسوسة وقائد الأوركستر السمفوني بسوسة الناصر العفريت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأبناء إثر العرض أنّ هذه الأغنية هي في الأصل باللغة الانقليزية وفيها سبعة مقاطع غير أنّه تم تغيير كلماتها لتصبح أربع مقاطع باللّغة الانقليزية ومقطعين بالفرنسية ومقطع واحد بالعربية وهي أغنية تعبر عن موقفهم الرافض لما يحدث من تقتيل وتجويع وتهجير للشعب الفلسطيني.

وقدم الأركستر السمفوني عرضا قائما على رقصات والموسيقي الكلاسيكية ومقاطع من موسيقى أفلام وحاولت المجموعة انجاز هذا العرض في وقت وجيز قبيل موعد العرض .

وضم الاركستر التوأم آية الضميري عازفة آلة الباص وهبة الضميري عازفة آلة الأوبوا وقد اكدتا انهما تعلمتا العزف على الآلتين باقتراح من أستاذهما الناصر العفريت وبتأطير من أستاذهما محمّد أمين بوعلاقي.

ويقدم الأركستر السمفوني بسوسة عرضا مدّته ساعتين في الجم يوم 17 أوت الجاري بمشاركة 80 شخصا بين عازفين وكورال حسب العفريت.



وأكد الأستاذ الجامعي ومدير المدرسة العليا للسمعي البصري والسينمائي بقمرت سابقا لسعد الجموسي لوات تميز هذا العرض السمفوني مثمنا براعة الشباب في العزف والغناء.

وأَضاف أنّ أداء نريمان بوشلغومة في "كارمن" لجورج بيزيه كان من أروح وأجمل ما سمع سواء في تونس أو الخارج معتبرا أن هذه المغنية "سوبرانو" ذات مستوى عالمي. كما ثمن اختيار الاوركستر التذكير بالأسماء الكبرى كجورج بيزيه وبرامس وعبر مختلف المعزوفات التي وقع أداؤها بشكل صحيح ودقيق وجميل.



وأفاد غسان قاسم مدير مركز فنون بجمال في تصريح ل"وات" أنّ فكرة تنظيم مهرجان "ألوان" تحت شعار "عروض فنية حية لدحض الرداءة والركود الفكري" جاءت بمبادرة من رامي بودخان عضو الأركستر السمفوني بسوسة وهو أيضا عضو هيئة مركز فنون بجمال وأنّ عرض الافتتاح انتظم بالشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص بسوسة وهو أوّل عرض سمفوني ينظم بمدينة جمال.



ويواكب جمهور مهرجان ألوان" يوم 9 أوت العرض المسرحي "قمرة حمراء" ليوسف المولهي، ويوم 10 أوت العرض المسرحي "ياسر محبّة" لياسر جرادي، ويوم 11 أوت يكون الموعد مع عرض مسرحي للأطفال "الكنز الثمين" للمخرج طارق الوسلاتي، ويوم 12 أوت العرض المسرحي " تجربة 51" عن نص وإخراج ضياء المنصوري، ويختتم بالعرض المسرحي "تلاشي" لعمار اللطيفي.

وتنظم بالتوازي مع المهرجان ورشة للرقص المعاصر من 6 إلى 12 أوت الجاري بتأطير الممثل والراقص والمخرج المسرحي عمار اللطيفي.

