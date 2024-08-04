"سدّ الفجوة.. دعم الرضاعة الطبيعية من أجل الجميع" شعار الاحتفال بالاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

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تحتفل تونس كسائر المجموعة الدولية بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية من 1 الى 7 أوت من كل سنة وذلك تحت شعار "سدّ الفجوة/ دعم الرضاعة الطبيعية من أجل الجميع"، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".



وبحسب المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات تونس 2023 لايزال معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية فى تونس منخفضا للغاية على الرغم من التحسن بنسبة 4 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية 13.5 بالمائة سنة 2018 مقابل 17.8 بالمائة سنة 2023 ،





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وتبلغ نسبة المواليد في تونس الذين لا يتمّ ارضاعهم من الثدي خلال الساعة الأولى بعد الولادة 65.7 بالمائة أي أكثر من 6 من كل 10 مواليد، وفق ذات المسح العنقودي و82 بالمائة من المواليد لا يتمّ ارضاعهم رضاعة طبيعية حصرية خلال الـ6 أشهر الاولى بعد الولادة أي أكثر من 8 من كل 10 مواليد.



وتوفر الرضاعة الطبيعية فوائد صحيةً للطفل والأم فحليب الثدي يمكّن من تلبية الاحتياجات الصحية للطفل في مرحلة النمو، وهو الغذاء المثالي للرضع ،كما أنه يعزّز جهاز المناعة لديهم وحمايتهم من العديد من أمراض الطفولة الشائعة



كما يوفر حليب الأم كلَّ الطاقة والمغذيات التي يحتاجها الرضيع في الأشهر الأولى من حياته، ويستمر في توفير ما يصل إلى أكثر من نصف احتياجات الطفل الغذائية بين عمر 6 أشهر و12 شهرًا وثلث احتياجات الطاقة بين 12 و24 شهرًا ويجب أن تبدأ الرضاعة الطبيعية في غضون الساعات القليلة الأولى من الولادة.