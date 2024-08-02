النادي الافريقي: اسامة السهيلي يمضي عقدا لموسمين

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اعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي ان الظهير الايسر اسامة السهيلي قد امضى عقدا لموسمين مع فريق باب الجديد وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان اسامة السهيلي سبق له اللعب خلال الموسم المنقضي مع الترجي الرياضي قبل ان يقرر فريق باب سويقة الاستغناء عن خدماته.

وتجدر الاشارة الى ان النادي الافريقي يجري غدا السبت مباراة ودية ضد النادي الصفاقسي بطبرقة.