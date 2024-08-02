Babnet

النادي الافريقي: اسامة السهيلي يمضي عقدا لموسمين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ad0e9fc8e016.20800384_pqlenofmikghj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 02 Août 2024 - 15:50 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي ان الظهير الايسر اسامة السهيلي قد امضى عقدا لموسمين مع فريق باب الجديد وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.
يذكر ان اسامة السهيلي سبق له اللعب خلال الموسم المنقضي مع الترجي الرياضي قبل ان يقرر فريق باب سويقة الاستغناء عن خدماته.
وتجدر الاشارة الى ان النادي الافريقي يجري غدا السبت مباراة ودية ضد النادي الصفاقسي بطبرقة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


babnet
رئاسيات 2024

J- 64

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 18:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*