بن عروس: اقتراح نموذج الشركات الأهلية كبديل للجمعيات المائية

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اقترح والي بن عروس، عز الدين شلبي، خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب ومعالجة مديونة المجامع المائية بولاية بن عروس وتقييم أدائها، اقترح تحويل هذه المجامع إلى شركات أهلية بعد النظر في إمكانية تعديل القوانين المحدثة لهذه المجامع.



واعتبر الوالي أن اعتماد هذه الصيغة، في حال الاتفاق عليها وفي انتظار إجراء تعديلات شاملة على مجلة المياه، يهدف الى تلبية متطلبات الواقع، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما سيساهم في تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، ويعود بالنفع على جميع الأطراف.





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وخصصت الجلسة، التي حضرها ممثلون عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وعن المجامع المائية بالجهة لمتابعة الوضعية الحالية، للموارد المائية والصعوبات والاشكاليات، التي تعترض عددا من المجامع المائية بالجهة، والديون المتخلدة بذمة عدد منها.

وخلصت الجلسة إلى ضرورة اعتماد حوكمة أكثر نجاعة في ادارة هذه المجامع، وإلى ضرورة تضافر كافة الجهود، لمعالجة المديونية والحد من هذه الظاهرة، لما لها من تداعيات على انتظام التزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة بالمناطق الريفية، والتنسيق مع المؤسسات العمومية، قصد جدولة هذه الديون، والالتزام بخلاصها في الآجال المحدّدة، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف.

وشدّد الوالي، في ذات السياق، على ضرورة التصدي لظاهرة للربط العشوائي والسرقات، والتعدّي على شبكات مياه الجمعيات المائية، ومنع استخدام مياه الشرب للري، مع احكام التصرف في الموارد المائية، خاصة في هذه الفترة.

