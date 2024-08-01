تاجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى الى موعد لاحق

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علمت وكالة تونس افريقيا للانباء انه سيتم تاجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والمقررة سابقا يوم 17 اوت الجاري الى موعد لاحق غير مسمى في ظل عدم سحب روزنامة البطولة وغياب تعيينات مباريات الرابطة الاولى.





ويذكر ان الاجال المحددة لسحب روزنامة البطولة وتعيين المباريات قد حدد ب15 يوما قبل موعد المقابلات وفقا للقوانين العامة للمسابقات المعمول بها.



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ويعود تاجيل بطولة الرابطة المحترفة الاولى الى عدم سحب روزنامة البطولة في الاجال المحددة بعد انتهاء عهدة المكتب الجامعي الحالي بتاريخ 15 جويلية المنقضي بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك عدم الاعلان الى حد الان عن اللجنة المكلفة بالتسيير المؤقت للجامعة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

يذكر ان المكتب الجامعي الحالي كان قد ارسل الروزنامة العامة للمسابقات الى الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة مع بداية شهر جويلية المنقضي ولكن الرابطة لم تقم بسحب روزنامة البطولة في الاجال المحددة.

وافاد مصدر مطلع "وات" ان الموعد الجديد لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى سيكون على الارجح يوم 27 اوت الجاري وهو موعد الجولة الاولى للتدارك باعتبار الالتزامات القارية لعدد من الاندية التونسية.

