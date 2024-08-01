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مباراة ودية - تعادل الاولمبي الباجي والملعب التونسي 1-1

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Publié le Jeudi 01 Août 2024 - 19:22 قراءة: 0 د, 11 ث
      
تعادل الاولمبي الباجي مع الملعب التونسي 1-1 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الخميس بمدينة عين دراهم استعدادا للموسم الكروي الجديد.
وجاء هدف الملعب التونسي بواسطة حازم الخميري فيما سجل عزيز الغربي هدف الاولمبي الباجي.


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