مباراة ودية - تعادل الاولمبي الباجي والملعب التونسي 1-1

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تعادل الاولمبي الباجي مع الملعب التونسي 1-1 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الخميس بمدينة عين دراهم استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وجاء هدف الملعب التونسي بواسطة حازم الخميري فيما سجل عزيز الغربي هدف الاولمبي الباجي.