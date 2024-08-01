جندوبة: تواصل الجهود من أجل إطفاء حريق اندلع بغابة سيدي صالح بالفجوج من معتمدية فرنانة

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يواصل أعوان الحماية المدنية بجندوبة بالشراكة مع أعوان الغابات وعدد من المواطنين المتطوعين، عملية إطفاء حريق اندلع، بعد ظهر اليوم الخميس، في غابة واقعة بمنطقة سيدي صالح بعمادة الفجوج من معتمدية فرنانة، وفق ما أكده مصدر من دائرة الغابات وآخر من الحماية المدنية لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.



ووفق كلا المصدرين، فإن الحريق شمل غابة من أشجار الفرنان والصنوبر الحلبي وأشجار الزان تحيط بها غابة شعراء، وقد غلب على عملية التدخل الطابع اليدوي نظرا لصعوبة التضاريس والارتفاع النسبي للرياح، وخاصة في ظل وجود فلول جبلية مفتوحة.

وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد صنّف يوم أمس الأربعاء في نشرته الجوية لحرائق الغابات المحتملة ولاية جندوبة بدرجة إنذار شديدة (أكثر من 80 بالمائة) خاصة بعد ان بلغت درجات الحراة القصوى 42 درجة مع ظهور الشهيلي وهبوب رياح شرقية تصل الى 20 كلم في الساعة دون احتساب معدلات المناطق الجبلية المرتفعة التي تفوق معدلات سرعة الرياح هفيها ذا الرقم.



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من جهتها، دعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة المواطنين الى تطبيق التوصيات الوقائية كتجنب رمي السجائر وتجنب حرق الفضلات وعدم قطع العسل بوسطة النار وغيرها.