وزارة الفلاحة تؤكد أن محطة تحلية المياه بصفاقس تشتغل بصفة عادية وتنفي ما يروج بشأن انقطاع تشغيلها

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أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مساء يوم الثلاثاء، أن محطة تحلية المياه بصفاقس تشتغل بصفة عادية وتضخ مياهها بصفة مسترسلة دون انقطاع، نافية ما يروج بشأن انقطاع تشغيلها.



وأضافت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أن ما تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع تشغيل المحطة هي "ادعاءات كاذبة ولا تمت للواقع بصلة".





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وكانت الوحدة الأولى لمحطة تحلية مياه البحر بقرقور بصفاقس دخلت يوم الإثنين طور الانتاج بسعة قدرها 25 ألف متر مكعب في اليوم.



وذكر المدير المركزي لمحطة تحلية مياه البحر بقرقور بصفاقس، محمد زعرة، في تصريح لـ(وات)، أنه "من المتوقع دخول الوحدات الثلاثة الأخرى للمحطة، تباعا طور الاستغلال التجريبي التعاقدي، بقدر نفس سعة الوحدة الأولى".



وأضاف أن المحطة ستدخل مرحلة الاستغلال التجريبي التعاقدي بوحداتها الأربع في بداية شهر سبتمبر القادم، وذلك بسعة قدرها 100 ألف متر مكعب في اليوم ".



وأوضح زعرة أنه "سيتم مستقبلا في إطار القسط الثاني من المشروع برمجة 250 ألف متر مكعب في اليوم لتعم المياه ليس صفاقس الكبرى فحسب، بل كافة المعتمديات المجاورة لها ".



