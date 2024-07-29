المنستير: مشاركة شعراء من ثماني جنسيات في الدورة 19 للمهرجان العربي للشعر العمودي بعميرة الحجاج "دورة الشاعر جمال الصليعي"

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تحت شعار "الشاعر بن الغربة والغرابة" تنظم جمعية الأدب والفنون بعميرة الحجاج بولاية المنستير الدورة 19 للمهرجان العربي للشعر العمودي بعميرة الحجاج "دورة الشاعر جمال الصليعي" من 9 إلى 11 أوت 2024 وذلك بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبلدية عميرة الحجاج وولاية المنستير وبيت الشعر بالقيروان.



وأفاد مدير المهرجان الشاعر عبد الحميد بريك اليوم في تصريح لوكالة تونس أفريقا للأنباء أنّ هذه الدورة تسجل مشاركة شعراء من تونس والجزائر وليبيا وسوريا والعراق وفلسطين واليمن والإمارات العربية المتحدة.





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وبين المصدر ذاته أن لجنة مسابقة الشعر المتمحورة حول "الشاعر بين الغربة والغرابة" تلقت خلال هذه الدورة 65 طلب مشاركة منها قرابة 40 مشاركة من الخارج وهو عدد كبير للأسف لا تسمح إمكانيات المهرجان باستقبالهم جميعا.



ويفتتح المهرجان يوم السبت 10 أوت بمقهى الشيخ بعميرة الحجاج بقراءات شعرية شرفية لضيوف المهرجان مع الشعراء سالم الشعباني من تونس وجمال شحود من سوريا وخالد الباشق من العراق وعلي محمّد عبد الله الفقي من ليبيا والأزهر محمودي من الجزائر وعبد الكريم العفيري من اليمن وهدى السويدي من الإمارات.

وسيقع تكريم الشاعر جمال الصليعي مع قراءات شعرية لبعض أشعاره وعرض لتسجيل صوتي له ومحاضرة للأزهر محمودي بعنوان "جمال الصليعي شاعرا وانسانا". وتكريم أيضا الشاعر الطبيب المختار بن إسماعيل، وبيت الشعر بالقيروان مع مراوحة موسيقية للفنان محمّد الناصر الحاج خليفة ثم أمسية شعرية وسهرة موسيقية شعرية بداية من الساعة التاسعة والنصف.

وتحتضن المكتبة العمومية بعميرة الحجاج يوم الأحد 11 أوت فعاليات اليوم الأخير من المهرجان مع مداخلة لجمال شحود بعنوان "ظروف الاغتراب بين المعاناة والتأقلم مع الواقع الجديد في بلاد الغرب-هولاندا نموذجا".



ويخصص اليوم الثالث أيضا للمسابقة العربية في الشعر العمودي، وقراءات حرة في جميع أنماط الشعر ينشطها الشاعر شكري المسعي ثم بالمعهد الثانوي بعميرة الحجاج أمسية شعرية مع قراءات للشعراء الضيوف ينشطها الشاعر محمّد مرزوق شوشان ويقع الإعلان عن نتائج المسابقة وتكريم الفائزين.



وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المهرجان تنظم بالتنسيق مع نادي الشباب المحلي بالحكايمة الغربية شهرت "الزواوين" بمعتمدية المهدية يوم الجمعة 9 أوت 2024 على الساعة السادسة مساء أمسية شعرية بمنطقة الحكائمة الغربية بمشاركة شعراء من تونس والخارج ثم أمسية شعرية بمقر الإقامة بالمهدية.