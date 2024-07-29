اتحاد بنقردان - تكوين هيئة تسييرية برئاسة فتحي هلال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ittihadbenguerdane.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الاتحاد الرياضي ببنقردان عن تكوين هيئة تسييرية برئاسة فتحي هلال وذلك عقب الاجتماع الذي انعقد امس الاحد بحضور الرؤساء والمسؤولين السابقين للجمعية في ظل عدم ورود اي ترشح لرئاسة النادي للفترة النيابية 2024-2026 واستقالة الرئيس السابق الجليدي العرف ونائبه علي مارس.



وتضم هذه الهيئة التسييرية كلا من المنجي عبعاب (نائب رئيس) وفرح السالمي والاسعد ضيف الله ومحمدبالضياف واحمد عجيل.





...



كما تم تكليف الاستاذين محمد بالضياف وحامد نبهان بالتنسيق مع الكتابة العامة للنادي للسهر على تنقيح القانون الاساسي واحداث هيئة حكماء يتم الرجوع إليها في حالة الشغور الإداري على أن يتم ذلك في اطار جلسة عامة خارقة للعادة تلتئم في ظرف شهرين.



وافاد اتحاد بنقردان عبر صفحته الرسمية انه وقع تكوين لجنة تتولى التنسيق مع الرؤساء والمسؤولين السابقين والداعمين للجمعية تتالف من عمارة لملوم (رئيس) والعضوين سليم قرعي وحامد نبهان.



وتجدر الاشارة الى ان فريق الاكابر لكرة القدم يواصل تحضيراته للموسم الكروي الجديد تحت اشراف المدرب ايمن شواط.