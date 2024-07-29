بنزرت: السيطرة على حريق بجبل المنارة ببنزرت الجنوبية

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تمكنت فرق التدخل الميدانية لمصالح الحماية المدنية ببنزرت ودائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، من السيطرة التامة على حريق هائل نشب بالغابة الشعراء لجبل المنارة بمعتمدية بنزرت الجنوبية، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العميد كمال المليتي .



وبين المصدر ذاته لصحفي "وات"، ان الفرق الميدانية، سخرت مختلف الاليات اللوجستية ومنها شاحنتي إطفاء مزودتين بمختلف وسائل التدخل لاخماد النيران، رغم صعوبة تضاريس الموقع ولاسيما شدة هبوب الرياح، وقد تواصلت التدخلات على مدى حوالي 14 ساعة، قبل ان تتم السيطرة الكاملة على النيران، التي أتت على حوالي 8 هكتارات من النسيج الغابي دون حدوث اضرار مادية في ممتلكات المواطنين او اصابات في صفوف فرق التدخل، التى تواصل القيام بمرحلة التبريد للمكان.

يشار الى ان مصالح الحرس الوطني، تولت فتح تحقيق في ملابسات الحريق، من اجل تحديد المسؤوليات .