نسبة امتلاء السدود بلغت 26،6 بالمائة إلى تاريخ 26 جويلية 2024

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قدّر معدل امتلاء السدود في تونس (الشمال والوسط والوطن القبلي) ب26،6 بالمائة من قدرتها الجملية، إلى تاريخ 26 جويلية 2024، بكميّة مخزون في حدود 625،464 مليون متر مكعب، وفق ما أظهره تقرير بشأن "الوضعية المائية للسدود" نشره المرصد الوطني للفلاحة.



كما أظهر التقرير تراجع المخزون من المياه بالسدود التونسيّة بنسبة 20،70 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 وقدر هذا النقص ب163،319 مليون متر مكعب. ومقارنة بمعدل السنوات الثلاث الأخيرة (844،540 مليون متر مكعب) فقد شهد المخزون من المياه تراجعا بنسبة 25،9 بالمائة (219،076 متر مكعب).





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وإلى حدود يوم 26 جويلية 2024 فإنّ توزيع المخزون بالسدود 10 الرئيسية في البلاد أظهر أن الكميّات الأهم موجودة بسدود الشمال، خصوصا، بسد سيدي سالم، بحوالي 142،233 مليون متر مكعب وبنسبة امتلاء في حدود 25 بالمائة. وتقدر الكميّات من المياه المجمّعة بسد سيدي البرّاق ب113،598 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء بلغت 40 بالمائة، وسد بوهرتمة ب55،538 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء في حدود 38 بالمائة، وفق ما أظهرته مؤشرات المرصد الوطن للفلاحة.



وفي ما يتعلّق بسدود الوسط فقد سجلت أهم كميّات من المياه في سد سيدي سعد، ب22،304 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء بلغت 17 بالمائة، وسد بئر مشارقة، بمخزون قدّر ب7،719 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء قدّرت ب19 بالمائة، ونبهانة، الذّي تمكن من تجميع كميّات بحجم 2،131 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء لا تتجاوز 3 بالمائة.



وقدرت كميّات المياه بالسدود التونسيّة خلال الموسم الحالي ب650،469 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل الفترة المقدّر ب1775،165 مليون متر مكعب أي بتراجع ب1124،696 مليون متر مكعب.