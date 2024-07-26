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وزيرة الإقتصاد ووزيرة البيئة في جلسة مشتركة لمتابعة عدد من المشاريع البيئية.

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Publié le Vendredi 26 Juillet 2024 - 18:52 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انعقدت يوم الجمعة 26 جويلية 2024 جلسة عمل مشتركة أشرفت عليها وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ووزيرة البيئة ليلى شيخاوي بحضور عدد من إطارات الوزارتين.

وخصصت الجلسة لمتابعة سير عدد من المشاريع البيئية التى تنجز في إطار التعاون الدولي ،الثنائي ومتعدد الأطراف، وخاصة منها بعض المشاريع التي تشهد صعوبات في التنفيذ والاستكمال ، حيث تم التطرق إلى الإشكاليات التي تحول دون تقدمها بالنسق المطلوب والى الحلول الممكن اقتراحها لحلحلتها.
كما تم خلال الجلسة استعراض جملة من المشاريع التي تعتزم وزارة البيئة إنجازها في المرحلة القادمة والتي تحتاج الى تمويلات خارجية.
...

وتم التأكيد فى هذا السياق على أهمية التخطيط الاستراتيجي في المجال البيئي من خلال وضع رؤية واضحة ذات أبعاد متناسقة ومتكاملة تضمن تحقيق تنمية مستدامة في المدى القصير والمتوسط وتساعد على مجابهة التحديات المستقبلية وخاصة منها تحديات التغيرات المناخية..


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