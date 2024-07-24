الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصرح بها تبلغ 639.2 م د لـ 3640 عملية في السداسي الاول 2024

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بلغت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصرح بها، خلال السداسي الاول من سنة 2024، ما يعادل 639.2 مليون دينار "م د"، لزهاء 3640 عملية فيما تمت تلبية 668 اذن صرف منح وقروض عقارية بقيمة 21.599 م د وقع توجيهها إلى مصالح البنك الوطني الفلاحي للمشاريع المصادق عليها.



وبينت معطيات حول مؤشرات الاستثمار الفلاحي الخاص، تم تقديمها خلال اجتماع مجلس وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في دورته الثانية بعنوان سنة 2024، الاربعاء، بإشراف المديرة العامة، إنجي الدقي حنيني، انه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 2,634 م د لـــ 18 مستفيدا بصرف قروض عقارية.





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وتطرق الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس وعدد من إطارات الوكالة، الى أهم الانشطة التنموية المنجزة من تظاهرات وندوات وورشات خاصة بمزيد دعم فرص الاستثمار وتحفيز المبادرة الخاصة اضافة إلى تامين المشاركات في الصالونات بالخارج وبتونس.



كما اهتم بالرؤية الاستراتيجية وخارطة طريق للتحول الرقمي للوكالة وسبل تحفيز المبادرة الخاصة لدى الشباب من خلال آليات محاضن المؤسسات الفلاحية وآليات المرافقة بهدف مساندة الباعثين الشبان علاوة على تابعـة لسيـر المؤسسة وتقدم انجاز الميزانية.



وكانت اللجنة الوطنية لاسناد الامتيازات عدد 4، التامت، الاثنين المنقضي، باشراف المديرة العامة للوكالة، حيث تم عرض 7 عمليات استثمار توزعت على 3 عمليات احداث و 2 توسعات و2 عمليات تجديد بقيمة استثمار ناهزت 18 مليون دينار، وشملت هذه الاستثمارات ولايات المنستير وسيدي بوزيد والمهدية ونابل.

كما جرت المصادقة على 3 قروض عقارية بقيمة 400 الف دينار بولايات القصرين والكاف وصفاقس.



