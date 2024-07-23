بن عروس : علياء بلعيد تفتتح الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الياسمين برادس

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افتتحت الفنانة علياء بلعيد ليل الاثنين الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الياسمين برادس بمسرح الهواء الطلق بعرض فني طربي منوع جمع الى جانب الإنتاجات الخاصة للفنانة مجموعة من الأغاني الخالدة من اللون الطربي الاصيل



واستهلت المطربة حفل الافتتاح بأداء بمجموعة من الأغاني مهداة الى فلسطين وشعبها الباسل ارادتها تحية مساندة ومؤازرة لصمود مقاومته الابية في مواجهة الاجرام الصهيوني والتي تغنى بها عدد من عمالقة الفن العربي على غرار اغنية " شدو الهمة الهمة قوية " و" الأرض بتتكلم عربي وبتقول الله" ختمتها بوصلة منوعة زاوجت فيها بين أداء مجموعة من المواويل المتبوعة بمجموعة من الاغاني الطربية كأغنية " تعلق قلبي بطفلة عربية " و"سافر ياحبيبي وارجع" لهيام يونس ومقتطعات من أغاني لعمالقة الطرب ومن القدود الحلبية .





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فواصل مقتطعة من خوالد ام كلثوم برعت المطربة علياء بلعيد في تجميعها واشتهرت بأدائها ، مثلت كوكتيل السهرة في جزئها الثاني ، مقاطع تفاعل معها الجمهور طورا بالترديد وطورا بالتصفيق في جو من التفاعل بين المطربة والجمهور الحاضر الذي طالبها مرات عديدة بالاعادة والاستزادة لتختتم المطربة هذا الجزء عودا على بدء بأداء مجموعة من المواويل مضمونها ابيات شعرية في الحب والشكوى والعتاب ترافق مع نفس طويل في الأداء والتنغيم زادته قوة الصوت وصلابته شجنا على شجن .

ولم تتردد علياء بلعيد في الجمع بين صنوف الأغاني الطربية وانتاجاتها التي اشتهرت بها لخلق مزاوجة فنية لم تشذ فيها على الخيط الناظم لمختلف فقرات سهرة الافتتاح التي كانت في مستوى انتظارات جمهور مسرح الهواء الطلق بمدينة رادس وجمهور مهرجان ياسمينها

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بين مدير مهرجان الياسمين برادس المنجي النصري ان مايميز برنامج هذه الدورة ثراء برنامجها الذي يجمع حوالي 17 عرضا منوعا فيه مزج بين الطربي والفن الشعبي والمسرح والراب والعروض الموجهة للأطفال، الى جانب استدعاء بعض العروض العربية استعدادا لتحويل المهرجان الى مهرجان دولي انطلاقا من دورته القادمة .

ومن اهم عروض المهرجان سهرة الفنان الشعبي سمير الوصيف وسهرة الفنان زياد غرسة والفنان اللبناني روني فتوش والعرض المسرحي "يصير عالنسا" للطفي بندقة والفرقة الموسيقية " درب الساعي " القطرية وعرض الفنان رؤوف ماهر والفنان كريم الغربي وكذلك عروض مغنيي الراب " كازو" و" نوردو" و مرتضى الفتيتي.