تطاوين: تاجيل الاضراب الحضوري لاعوان واطارات شركة الجنوب للخدمات الى يومي 15 و 16 اوت القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65168fea645263.17610610_fpinqojklemgh.jpg width=100 align=left border=0>

افاد مصدر من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، صحفي "وات"، بانه تم تأجيل الاضراب الحضوري لعملة واطارات شركة الجنوب للخدمات، الذي كان مقررا اليوم وغدا الى يومي 15 و16 اوت القادم.



واضاف ذات المصدر، ان هذا التاجيل جاء بطلب من ادارة الشركة خلال الجلسة الصلحية التي انعقدت للغرض والتى تمت خلالها برمجة جلسة خلال الايام القادمة بحضور ممثلي الشركة الام (المؤسسة التونسية للانشطة البترولية)، لفض الاشكالات العالقة.





...



وكان الاتحاد الجهوي للشغل قد دعا في برقية اصدرها يوم 12 جويلية الجاري منظرويه في شركة الجنوب للخدمات، البالغ عددهم حوالي 500 عون واطار، والعاملين في عديد الحضائر بصحراء الجهة، الى الاضراب الحضوري عن العمل يومي 22 و 23 جويلية بسبب تردي الاوضاع المهنية وعدم الاستجابة لطلبات الاعوان المتعلقة بخلاص الاجور في اجالها والمستحقات المالية المتخلدة بالذمة ونظام التناوب وتفعيل محاضر الاتفاقات السابقة.