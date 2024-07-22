Babnet

تطاوين: تاجيل الاضراب الحضوري لاعوان واطارات شركة الجنوب للخدمات الى يومي 15 و 16 اوت القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65168fea645263.17610610_fpinqojklemgh.jpg width=100 align=left border=0>
قراءة: 0 د, 39 ث
      
افاد مصدر من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، صحفي "وات"، بانه تم تأجيل الاضراب الحضوري لعملة واطارات شركة الجنوب للخدمات، الذي كان مقررا اليوم وغدا الى يومي 15 و16 اوت القادم.

واضاف ذات المصدر، ان هذا التاجيل جاء بطلب من ادارة الشركة خلال الجلسة الصلحية التي انعقدت للغرض والتى تمت خلالها برمجة جلسة خلال الايام القادمة بحضور ممثلي الشركة الام (المؤسسة التونسية للانشطة البترولية)، لفض الاشكالات العالقة.

...

وكان الاتحاد الجهوي للشغل قد دعا في برقية اصدرها يوم 12 جويلية الجاري منظرويه في شركة الجنوب للخدمات، البالغ عددهم حوالي 500 عون واطار، والعاملين في عديد الحضائر بصحراء الجهة، الى الاضراب الحضوري عن العمل يومي 22 و 23 جويلية بسبب تردي الاوضاع المهنية وعدم الاستجابة لطلبات الاعوان المتعلقة بخلاص الاجور في اجالها والمستحقات المالية المتخلدة بالذمة ونظام التناوب وتفعيل محاضر الاتفاقات السابقة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291302


babnet
رئاسيات 2024

J- 75

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 11:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*