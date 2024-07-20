متساكنو منطقة طبق بمعتمدية قربة يطالبون بتهيئة الطريق وتوفير التنمية

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طالب متساكنو منطقة طبق من عمادة قرعة ساسي بمعتمدية قربة من ولاية نابل، السلط المحلية والجهوية، بالتدخل لتهيئة وصيانة الطريق التي تربطهم ببقية المناطق المجاورة (قرعة ساسي وطبق والقرشين وبلياس والحمادة) والمؤدية إلى معتمدية الميدة.



وأعرب المواطنون في تصريحات متطابقة لصحفية (وات)، عن استيائهم الشديد من الحالة المتردية للطريق بسبب كثرة الحفر وصعوبة التنقل وما انجر عنه من الأضرار التي لحقت وسائل النقل العمومي والخاص وتكبدهم لخسائر كبيرة لإصلاحها، مطالبين السلط المعنية بالتدخل وتفعيل المشاريع التنموية المعطلة لتمكينهم من حقهم في العيش الكريم.





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وقال المواطن حسين بن حسن إن الوضعية المتردية للطريق التي تربط منطقة طبق ببقية القرى والمعتمديات المجاورة، تستوجب تدخلا عاجلا لفك عزلتهم وتأمين تنقلاتهم اليومية، داعيا السلط الى زيارة هذه المنطقة لمعاينة البنية التحتية المهترئة للطرقات المليئة بالحفر والمطبات التي لم يتم التدخل لصيانتها منذ سنوات.

وبدوره، أكد المواطن محمد بن حسن أن الوضع في منطقة طبق على حاله ولم يتغير منذ سنوات رغم المطالب المتكررة، وانتقد رفض إسناد مصالح البلدية الرخص المتعلقة بتركيب عدادات الكهرباء والماء، مؤكدا ضرورة إيجاد حل لتمكين متساكني المنطقة من حقهم في الماء والكهرباء الذي يعد حقا دستوريا، وتمتيع ضعاف الحال من العائلات المعوزة بطبق وبلياس من مساكن اجتماعية.

وأعتبر الشاب محمد بن عمر، توفير شبكة الانترنت وملعب حي للشباب بمنطقة طبق من الأولويات التي يجب توفيرها، نظرا لغياب أبسط مقومات الترفيه، لاسيما وانهم في حاجة أكيدة لمثل هذه الإنجازات التي تساهم في تعزيز مواهب الشباب في تحقيق الاندماج الإيجابي داخل المجتمع.

وفي المقابل، أوضح عضو المجلس المحلي بقربة عن دائرة قرعة ساسي رمزي بن عثمان، أن وضعية الطريق الرابطة بين عمادة قرعة ساسي والمناطق المجاورة كارثية وتتطلب إعداد دراسة شاملة لتهيئته بصفة كلية وأن صيانة الحفر والمطبات لا يمكن أن يحل الإشكال الذي يعاني منه متساكنو المنطقة

وأضاف أنه تم توجيه مطلب إلى الإدارة الجهوية للاتصالات، لتمكين منطقة طبق من شبكة الانترنت، مؤكدا السعي إلى ربط منطقتي بلياس وطبق بشبكة التنوير العمومي وذلك بالتنسيق مع مصالح البلدية وتوفير تراخيص الكهرباء والماء حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل

