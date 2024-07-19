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وزير الصحة يدعو إلى تسريع العمل على إنجاز المشاريع الصحية في أقرب الآجال

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Publié le Vendredi 19 Juillet 2024 - 20:16 قراءة: 0 د, 33 ث
      
دعا وزير الصحة علي المرابط، اليوم الجمعة، خلال إشرافه بمقر الوزارة على على اجتماع اللجنة القارة للصحة لمجلس الأمن القومي، إلى استحثاث نسق العمل على إنجاز المشاريع الصحية في أقرب الآجال لتلبية تطلعات المواطنين في الصحة الشاملة والناجعة.

وثمّن الوزير عمل الفرق المشتركة في هذه المشاريع، مؤكدا حرص وزارة الصحة على التنسيق مع كافة المتدخلين لإنجاح هذه البرامج التي تعزز القدرات العملياتيّة والهيكلية وتدعم مقومات الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.
وقد استمعت اللجنة القارة للصحة لمجلس الأمن القومي، التي حضرها أيضا الكاتب العام المساعد للجنة برئاسة الجمهورية حسني الزرقاطي وأعضائها وممثلي الهياكل المعنية بوزارة الصحّة، إلى مداخلات رؤساء فرق العمل المكلفين بإنجاز المحاور والبرامج الاستراتيجية.
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