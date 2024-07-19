صفاقس: إنتخاب أحمد الحاج قاسم رئيسا لجامعة صفاقس خلفا لعبد الواحد المكني

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انتُخب، اليوم الجمعة، أحمد الحاج قاسم (أستاذ إعلامية)، رئيسا لجامعة صفاقس للفترة النيابية 2024- 2027، وذلك خلفا لعبد الواحد المكني (أستاذ تاريخ)، وذلك بحضور كل العمداء والمديرين ومملثي إطار التدريس في مجلس الجامعة.

وأكد رئيس جامعة صفاقس السابق، عبد الواحد المكني، في تصريح إعلامي، "أن الفريق الجديد، المتكوّن من الأساتذة أحمد الحاج قاسم، ونائبيه أنيس الجربوعي وحسان المنيف، سيكون في مستوى التطلعات والطموحات".

ودعا الفريق الجديد لجامعة صفاقس، إلى مواصلة معركة الإعتماد، والإنجازات والمكاسب، وإلى تكريس مكانة الطالب كرأس مال للجامعة، وإلى تسخير الجهود لخدمة الطلبة بكل أصنافهم ومستوياتهم، حتى تكون الجامعة عنوانا للتشغيلية والتكوين، وفق تعبيره.

من ناحيته، ذكر رئيس جامعة صفاقس الجديد، أحمد الحاج قاسم، أن "النقطة الأولى التي سيتم الإشتغال عليها، خلال الفترة النيابية الجديدة، تتمثّل في رسم خطة عمل إستراتيجية لرفع التحديات، والمواصلة في منهج الإنجازات والمكاسب التي حققتها جامعة صفاقس، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية".



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وأضاف أنه "سيتم إيلاء العلوم الإنسانية والعلوم الصحيحة في جامعة صفاقس، نفس القيمة والأهمية، بإعتبار أن كل العلوم تحدم الوطن".

يذكر أن رئيس جامعة صفاقس الجديد، الأستاذ أحمد الحاج قاسم، الذي تم إنتخابه للفترة النيابية 2024-2027، هو مختص في الإعلامية، وذلك خلفا للدكتور في التاريخ، عبد الواحد المكني الذي تولى رئاسة جامعة صفاقس للفترة النيابية 2017-2023.