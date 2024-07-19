بلدية نابل تركز 6 نقاط شحن للعربات الكهربائية في اطار مشروع نموذجي يشمل 7 بلديات تونسية

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انطلقت بلدية نابل، أمس الخميس، في تركيز 6 نقاط شحن للعربات الكهربائية، لتكون البلدية الاولى في تونس التي تركز هذه التجهيزات في اطار دفع جهود الانتقال الطاقي، والاقتصاد في الطاقة، والتشجيع على استعمال العربات الكهربائية، وتوفير الكهرباء من الطاقات البديلة وخاصة من الطاقة الشمسية.





وتأتي عملية تركيز نقاط شحن العربات الكهربائية، وفق ما كشفت عنه كاهية مدير التهيئة ببلدية نابل، هاجر البجاوي، في تصريح اعلامي، في إطار تنفيذ برنامج "تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي" الذي يشمل 7 بلديات نموذجية من مختلف جهات الجمهورية بمساهمة الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة، وبدعم مالي وتقني من كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.



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وأشارت إلى أن نقاط الشحن تركزت بثلاثة مقرات بلدية هي مقر بلدية نابل، والدائرة البلدية بسيدي عمر، والمستودع البلدي بنابل، مبرزة أن نقاط الشحن بمقر بلدية نابل تتميز بتزودها بالطاقة الكهربائية المتأتية من محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المركزة بمأوى السيارات البلدية، والمنشأة في اطار مشروع نموذجي آخر يتعلق بالتنوير العمومي باستعمال الطاقة الشمسية في عدد من الشوارع الكبرى لبلدية نابل باستعمال فوانيس "اللاد".

ولاحظت، من جهة أخرى، أن نقاط الشحن الكهربائي ستوجّه بالأساس إلى السيارات والشاحنات البلدية في اطار برامج الاقتصاد في الطاقة، والتقليص من التكلفة الباهضة للمحروقات، كما ستواصل البلدية العمل من أجل تجديد أسطولها بعربات وشاحنات كهربائية لتحقيق النجاعة المطلوبة من هذا المشروع.

وكشفت، في ذات السياق، عن "إمكانية توفير الشحن الكهربائي للراغبين من أصحاب السيارات الكهربائية الخاصة باستغلال نقاط الشحن المركزة بمقر بلدية نابل"، خاصة وأنها تعتمد على الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء وذلك بهدف التشجيع على الاقبال على المعدات التي تستعمل الطاقات البديلة، والتقليص من التلوث البيئي، ومزيد التعريف بالجهود التي تبذلها بلدية نابل، وهي من أبرز البلديات السياحية، في اللمساهمة في انجاح الانتقال الطاقي". وأشارت إلى أن نقاط الشحن تركزت بثلاثة مقرات بلدية هي مقر بلدية نابل، والدائرة البلدية بسيدي عمر، والمستودع البلدي بنابل، مبرزة أن نقاط الشحن بمقر بلدية نابل تتميز بتزودها بالطاقة الكهربائية المتأتية من محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المركزة بمأوى السيارات البلدية، والمنشأة في اطار مشروع نموذجي آخر يتعلق بالتنوير العمومي باستعمال الطاقة الشمسية في عدد من الشوارع الكبرى لبلدية نابل باستعمال فوانيس "اللاد".ولاحظت، من جهة أخرى، أن نقاط الشحن الكهربائي ستوجّه بالأساس إلى السيارات والشاحنات البلدية في اطار برامج الاقتصاد في الطاقة، والتقليص من التكلفة الباهضة للمحروقات، كما ستواصل البلدية العمل من أجل تجديد أسطولها بعربات وشاحنات كهربائية لتحقيق النجاعة المطلوبة من هذا المشروع.وكشفت، في ذات السياق، عن "إمكانية توفير الشحن الكهربائي للراغبين من أصحاب السيارات الكهربائية الخاصة باستغلال نقاط الشحن المركزة بمقر بلدية نابل"، خاصة وأنها تعتمد على الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء وذلك بهدف التشجيع على الاقبال على المعدات التي تستعمل الطاقات البديلة، والتقليص من التلوث البيئي، ومزيد التعريف بالجهود التي تبذلها بلدية نابل، وهي من أبرز البلديات السياحية، في اللمساهمة في انجاح الانتقال الطاقي".