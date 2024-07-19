مسيرة بمعتمدية السوق الجديد للمطالبة بتحسين ظروف عيش الأهالي

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شارك عدد من اهالي معتمدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، في مسيرة انطلقت من وسط المدينة في اتجاه مقر المعتمدية، للتنديد بتردي الأوضاع بالمنطقة، الناتجة بالأساس عن الاضطرابات المستمرة في التزود بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب، والمطالبة ايضا بتعبيد الطريق الرئيسية.



وتشهد معتمدية السوق الجديد، منذ بداية الأسبوع، تحركات احتجاجية، للتنديد خاصة بتكرر انقطاع التيار الكهربائي وتعطل أشغال تعبيد الطريق الرئيسية منذ أكثر من 5 سنوات، وما خلفه من أضرار للمهنيين المنتصبين بجانب الشارع الرئيسي

وقال احد المحتجين (عادل عماري ) ان انقطاع التيار الكهربائي تسبب في أضرار مادية خاصة للفلاحين والحرفيين والمهنيين بمختلف أنواعهم، حيث تضررت منشآت فلاحية وإتلفت معدات كهربائية، وبين ان الطريق الجهوية عدد83 أضرت بعربات النقل بمختلف أصنافها وعطلت أعمال الناشطين في كل القطاعات، مشيرا الى ان طول الطريق لا يتجاوز 5 كلم.