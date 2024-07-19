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سليانة: حصاد 6ر106 الاف هكتار من الحبوب منذ بداية الموسم من مجموع 8ر106 الاف هكتار مبرمج حصادها

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Publié le Vendredi 19 Juillet 2024 - 13:20 قراءة: 0 د, 42 ث
      
بلغت المساحات المحصودة من الحبوب، بولاية سليانة، منذ بداية موسم الحصاد إلى غاية أمس الخميس، 6ر106 الاف هكتار من مجموع 8ر106 الاف هكتار مبرمج حصادها، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز.
وبين عزوز في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الكميات المجمعة من الحبوب بلغت 583ر568 الف قنطار، موزعة إلى 339ر389 الف قنطار قمح صلب، 890ر10 الاف قنطار قمح لين و168 ألف قنطار من الشعير و335 قنطار من التريتكال
وأَضاف أن اللجنة الجهوية قامت بانتقاء 293ر90 الف قنطار من بذور الشعير العادية كمخزون احتياطي لموسم البذر القادم، علما وأنه تم إصدار أذون بالرفع في حدود 69 ألف قنطار رفعت منها 286ر40 الف قنطار (وجهت لمخازن ديوان الحبوب).
يذكر أنه تم إعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد القمح بسليانة بضيعة عين الزين 3 التابعة للمركب الفلاحي "عين الزين" بمعتمدية الكريب يوم 3 جوان المنقضي


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