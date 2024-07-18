Babnet

لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66996ff922eb18.04469643_lhnifmqoepkgj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Juillet 2024 - 20:40 قراءة: 0 د, 56 ث
      
استعرضت لجنة الحقوق والحريات خلال جلستها لليوم الخميس، جملة المقترحات والملاحظات المقدمة من مختلف الجهات التي تمّ الاستماع إليها حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات، وذلك بحضور جهة المبادرة(مجموعة من النواب).

وخلال النقاش قدم الأعضاء جملة من الملاحظات سواء كانت شكلية تتعلّق بتحسين صياغة النص والتعريف الدقيق للمصطلحات واعتماد منهجية وتبويب واضح، أو من حيث المضمون، في علاقة خاصّة بتنظيم ومسك المنصّة الرقمية للجمعيات، والترفيع في السن الدنيا لمسيّري الجمعية، وتوضيح بعض التفاصيل المتعلّقة بصندوق العمل الجمعياتي والتطوّعي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

...

كما تطرّقوا إلى تنظيم مسألة الرقابة والاشراف على الجمعيات، إضافة إلى إعادة النظر في ما يتعلّق بتصنيف الجمعيات مع استثناء تلك التي تخضع إلى إطار قانوني خاصّ.

وفي سياق آخر، أكّدوا على ضرورة الاعلان سواء تعلّق الأمر بدمج الجمعيات أو بتكوين الشبكات. وشدّدوا على مراقبة التمويل الأجنبي. كما تداولوا حول مسألة حلّ الجمعيات وخاصّة الجهة المخوّل لها ذلك.

وأعربت جهة المبادرة على موافقتها على عدد من المقترحات المقدّمة، وتعهّدت بإعادة صياغة المقترح على ضوء التعديلات والمقترحات المقدّمة. كما تم تأكيد ضرورة مواصلة الاستماع إلى بقيّة الأطراف المتداخلة في مقترح القانون، وإلى خبير في القانون الدستوري للاستئناس برأيه.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291146


babnet
رئاسيات 2024

J- 78

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*