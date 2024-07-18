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الكاف: المتدخلون في إنجاز مشروع المعهد النموذجي بالكاف يتعهدون بإتمام الأشغال قبل موفى شهر أوت القادم

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Publié le Jeudi 18 Juillet 2024 - 18:34 قراءة: 0 د, 36 ث
      
دعا المكلف بتسيير ولاية الكاف نزار الجمعاوي، اليوم الخميس، خلال زيارة ميدانية لحضيرة أشغال المعهد النموذجي بالكاف، كل المتدخلين في المشروع الى الإسراع بإنجاز ما تبقى من أشغال خاصة منها المتعلّقة بربط المعهد بمختلف الشبكات العمومية من ماء وكهرباء وتطهير واتصالات قبل موفى شهر أوت القادم، وذلك لضمان دخول المعهد حيز استغلال بداية من السنة الدراسية المقبلة.
وتعهد ممثلو الإدارات المعنية بإتمام عمليات في أجل أقصاه 31 جويليـــــــة الجاري، فيما تعهدت المقاولة بإتمام المشروع وإيداع مطلب في القبول الوقتي لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالكاف في أجل أقصاه موفى شهر أوت 2024.
كما شدّد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية الكاف على ضرورة إحترام الآجال بالنسبة للمقاولة ومختلف الإدارات والمصالح المعنية، قصد إنهاء الأشغال في الآجال المحددة.


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