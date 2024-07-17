وزير التعليم العالي يؤدي زيارة إلى مركز البحث المشترك بين جامعة تونس وجامعة ماربورغ الألمانية

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أدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مركز البحث المشترك بين جامعة تونس وجامعة "ماربورغ" الألمانية ، بحضور رئيس جامعة تونس الحبيب سيدهم والمديرة بالمركز عن الجانب التونسي أمال قيزاني والمكلّف بالشؤون الإدارية والتقنية واللوجستية وشبكات إدارة الواب بالمركز محمد علياني.



وأطّلع بوكثير على فضاء المركز وأنشطته ومنشوراته وأهمّ برامج التبادل الطلاّبي بين جامعة تونس ومراكز مريان الأخرى (الهند، المكسيك وغانا) بتمويل من الوزارة الفيدرالية الألمانية، التي يوفّرها مركز مريان تونس للباحثين الشبّان وللأستاذة الباحثين في إطار اعداد دكتوراه او تربّص ما بعد الدكتوراه.

ومركز مريان للدراسات المتقدّمة في المنطقة المغاربية، مركز بحث متعدّد الاختصاصات، ويعمل على تطوير البحث والمبادلات الجامعية على صعيد دولي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، عبر مبادرة مشتركة بين 06 جامعات ومؤسّسات بحثية تونسية وألمانية وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعليم والبحث.



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كما يستقبل سنويا باحثين دوليين لفترات طويلة وقصيرة المدى قصد إنجاز بحوثهم العلمية بتونس.



