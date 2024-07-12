افتتاح الدورة الثانية من المهرجان الدولي للطائرات الورقية ببن عروس بمشاركة 15 دولة

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افتتحت اليوم الجمعة فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الدولي للطائرات الورقية تحت شعار "تونس بلد التعايش" ببادرة من المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس.

وافادت منسقة المهرجان امال عميرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان المهرجان الذي تضمن مجموعة من الفقرات التنشيطية تخللتها مداخلات غنائية موسيقية ولوحات استعراضية راقصة على وقع انغام الفن الملتزم سجل مشاركة 15 دولة اجنبية على غرار الهند والصين وفرنسا والجزائر وألمانيا وفلسطين والدنمارك وهولندا وسلوفينيا والبحرين ومالطا والمجر وتركيا.

وقالت امال عميرة ان برمجة المهرجان تضمنت ايضا مجموعة من الورشات التكوينية المتنوعة شملت بالخصوص الخط العربي وصناعة الطائرات الورقية الموجهة لإطارات الشباب والطفولة والثقافة بولايات تونس الكبرى وورشات فنية مفتوحة من تأثيث المنظمة الوطنية الجزائرية للحفاظ على الذاكرة والموروث الثقافي وتطوير السياحة والبيئة الى جانب تحليق مجموعة من الطائرات عبر الرحلات والخرجات البحرية الترفيهية للوفود المشاركة وذلك بمنطقتي قربة والهوارية.

كما ستشمل برمجة المهرجان الدولي للطائرات الورقية تنظيم مجموعة من السهرات الموسيقية الثقافية المتنوعة وتنظيم معرض يهتم خاصة بالحرف والصناعات التقليدية لمنتوجات بعض الجهات.



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وأشارت المتحدثة ان هذا المهرجان الذي يتنزل في اطار الاحتفال بستينية العلاقات التونسية الصينية يرمي الى تشجيع الشباب على الابتكار وإعادة الروح الى الممارسات الثقافية المتجذرة في المخيال الشعبي عبر ما يعرف عنه بالرياضات الاستعراضية والتراثية المستحدثة ونشر ثقافة السلام ومقاومة مختلف أنواع التميز الفكري والطائفي والعنصري الى جانب المساهمة في الترويج للسياحة الثقافية والبيئية لمختلف جهات البلاد التونسية.

وأكدت امال عميرة ان فلسطين ستسجل حضورها كضيفة شرف المهرجان الذي استقطب اعدادا هامة من الشباب والأطفال من مختلف الفئات العمرية على ان تتواصل فعالياته الى غاية 16 جويلية الجاري عبر تنظيم ورشة "طبخ" تحاكي الموروث الشعبي الفلسطيني فضلا عن توجيه رسائل مناصرة للشعب الفلسطيني ومساندته في الدفاع عن ارضه عبر استخدام تقنية الخط العربي والرسم.