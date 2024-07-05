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إسبانيا تتأهل لقبل نهائي بطولة أوروبا على حساب ألمانيا

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 19:48 قراءة: 0 د, 31 ث
      
سجل ميكل ميرينو هدفا في الوقت الإضافي ليمنح إسبانيا فوزا مثيرا 2-1 على ألمانيا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الجمعة.
وبدا أن المباراة في طريقها لركلات ترجيح بعدما ساد التعادل 1-1 حتى الدقيقة 119، قبل أن يرتقي ميرينو عاليا ليلعب ضربة رأس إلى داخل المرمى مستغلا عرضية داني أولمو.
وبعد شوط أول دون أهداف رغم الكثير من الفرص، سجل أولمو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني، قبل أن يدرك فلوريان فيرتس التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
وتلتقي اسبانيا في الدور نصف النهائي مع المتاهل من المواجهة المقررة لاحقا بين فرنسا والبرتغال في همبورغ.


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