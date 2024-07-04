توزر: الجمعية الجهوية لرعاية المسنين تفتتح ناديا للمسنين في مقرها في انتظار بعث نادٍ بشكل دائم

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افتتحت الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بتوزر، اليوم الخميس، في مقرها، ناديا يوفر أنشطة ترفيهية وخدمات متنوعة لمنظوريها بشكل مؤقت، في انتظار الحصول على التراخيص من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لبعث نادٍ بشكل دائم، وفق رئيس الجمعية سعد جبير.

وتنوعت الأنشطة التي وفرتها الجمعية في مقرها لفائدة منظوريها بين الترفيهية والثقافية والصحية، منها ألعاب فكرية ومعدات لممارسة الرياضة، ومكتبة تضم مؤلفات البعض من منظوري الجمعية في مجالات متنوعة، فضلا عن معرض للصناعات التقليدية، تبرز مهارات المسنين مع توفير نادٍ للصحة يقدم خدمات بشكل متواتر ومشرب، وفق ذات المصدر.

ولفت جبير في تصريحه لصحفية "وات" إلى أن ولاية توزر، تفتقد إلى نادٍ نهاريٍ، وقد جاء بعث هذه الأنشطة ضمن نادٍ مؤقت، بطلب من منظوري الجمعية لا سيما وأن الجهة لا تتوفر كذلك على دار للمسنين، معربا عن أمله في أن تتمكن الجمعية من الحصول على التراخيص الضرورية من الوزارة وبعث نادٍ يوفر أرقى الخدمات للمسنين، مشيرا إلى أن المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن تدعم بشكل مستمر أنشطة الجمعية.

وقال من جهته رئيس مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، إن الجهة في حاجة ماسة إلى بعث مثل هذه النوادي، التى تجمع كبار السن وتوفر لهم إمكانية الأنشطة اليومية، منوها بما قدمته الجمعية من معدات خاصة الألعاب الفكرية والمكتبة، واكد انه سيتم العمل على تطوير نشاطه، إلى حين تركيز نادٍ تحت إشراف مصالح الوزارة.