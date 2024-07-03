الترخيص لانجاز خطّ كهربائي هوائي مزدوج يربط بين الخط الكهربائي "متلوي - توزر" والمحطة الفولطاضوئية بسقدود

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ينتظر إنجاز خطّ كهربائي هوائي مزدوج ذي جهد عال بـ 150 كيلوفولت يربط بين الخط الكهربائي القائم "متلوي - توزر" والمحطة الفولطاضوئية بسقدود، وفق قرار صادر عن رئيس الحكومة مؤرّخ في 24 جوان 2024، صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 بتاريخ 2 جويلية 2024.





ويُخوّل بموجب هذا القرار، لأعوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والمؤسسة المكلّفة بالأشغال، الدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولايتي قفصة وتوزر.



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يشار إلى أنه عهد ببناء محطة كهرباء قفصة في البداية الى مجموعة "انرجي افريك اس آ اس/ناريفا رونوفلابل" .

"ENGIE AFRIQUE SAS/NAREVA RENOUVELABLES"



وأوكلت أخيرا مهمة بناء المحطة، إلى الشركة الفرنسية المتخصصة في الطاقات المتجددة، "فولتاليا"، التي أعلنت، في ماي 2024، عن تأمين إنشاء مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 130 ميغاواط في تونس بمنطقة قفصة.





وأوضحت "فولتاليا" أن إيرادات المشروع ستأتي من عقد بيع الكهرباء لمدة 30 سنة، الموقع مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على ان يقع الشروع في البناء سنة 2025.





يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030 في تونس تنص على إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى خفض كثافة الكربون في البلاد بنسبة 46 بالمائة بحلول سنة 2030.