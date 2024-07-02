الادارة العامة للبنك العربي لتونس منفتحة على الحوار البناء مع الطرف النقابي

أكدت الإدارة العامة للبنك العربي لتونس انها منفتحة على الحوار البناء مع الطرف النقابي في وقت نفذ فيه أعوان واطارات البنك ، أمس الاثنين، وليوم واحد، إضرابا عن العمل بمختلف فروع البنك.



وأضاف البنك ، في بيان أصدره المدير العام رياض حجاج، أمس الاثنين ،"أن البنك يعبر عن احترامه لحق الإضراب وان البنك خاض مفاوضات مطولة مع الشركاء الإجتماعيين للتوصل الى حل يرضي جميع الأطراف".





وأكدت الادارة العامة للبنك انها منفتحة على الحوار البناء، لخدمة المصلحة العامة للبنك وان الاولوية " تبقي ضمان تواصل الخدمات البنكية والاستجابة الى حاجيات الحرفاء بشكل فاعل وسريع".وقالت الادارة العامة على لسان رياض حجاج " نحن نعبر عن الأسف الشديد بشأن حدوث هذا الاضراب العام ونشكر الحرفاء على تفهم الوضعية".ونفذ أعوان واطارات البنك العربي لتونس، أمس الاثنين 1 جويلية 2024، اضرابا عاما عن العمل بكل المكاتب على مستوى جيمع انحاء البلادوكان الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، قال في تصريح لـ (وات) يوما قبل الاضراب، ان أعوان وإطارات سينفذون يوم 1 جويلية 2024 اضرابا عاما ليوم واحد.وأوضح الجزيري "ان الإضراب يأتي نتيجة عدم تفعيل الادارة العامة للبنك العربي لتونس لمنظومة التقاعد التكميلي التي كان من المنتظر أن تدرج منذ 1 جانفي 2024 بهدف تحسين مستوى الأجور بعد التقاعد".وأضاف ان الاضراب تقرّر، ايضا، بسبب رفض اعتماد الادارة العامة على بطاقة الآداء المتوازن لتقييم الموظفيين والمساس بمنحة الانتاج وهو مخالف للاتفاقية المشتركة للقطاع البنكي والمؤسسات المالية.وذكّر بأن إدارة البنك قد أخلّت بتنفيذ هذه المطالب المذكورة رغم تعهدها، يوم 27 ديسمبر 2023، وفق محضر اتفاق بلجنة المصالحة للتفقدية العامة للشغل، بتطبيقها لإلغاء اضراب سابق آن ذاك.