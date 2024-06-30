اعوان البنك العربي لتونس ينفذون إضرابا عاما الإثنين في كافة فروعه في البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/atb2017.jpg width=100 align=left border=0>

ينفذ أعوان وإطارات البنك العربي لتونس، غدا الإثنين 1 جويلية 2024، إضرابا عاما في كافة فروعه الموزعة في مختلف الجهات وذلك ليوم واحد، وفق ما أعلن عنه الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، في تصريح لـ(وات)، الأحد.



وأوضح الجزيري "ان هذا الإضراب يأتي نتيجة عدم تفعيل الادارة العامة للبنك العربي لتونس لمنظومة التقاعد التكميلي التي كان من المنتظر أن تدرج منذ 1 جانفي 2024 بهدف تحسين مستوى الأجور بعد التقاعد".





...



وأضاف ان الاضراب تقرّر، ايضا، بسبب رفض اعتماد الادارة العامة على بطاقة الآداء المتوازن لتقييم الموظفيين والمساس بمنحة الانتاج وهو مخالف للاتفاقية المشتركة للقطاع البنكي والمؤسسات المالية.



وذكّر بأن إدارة البنك قد أخلّت بتنفيذ هذه المطالب المذكورة رغم تعهدها، يوم 27 ديسمبر 2023، وفق محضر اتفاق بلجنة المصالحة للتفقدية العامة للشغل، بتطبيقها لإلغاء اضراب سابق آن ذاك.



وعبر عن استيائه لغياب اي تفاعل من وزارة المالية او البنك المركزي التونسي بخصوص هذا الإضراب رغم إعلامهم مسبقا، معتبرا ان عديد البنوك الأخرى تشهد تهديدا لمكتسباتها مما سيظطرها الى التحرك في الفترة القادمة.



