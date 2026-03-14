Babnet   Latest update 15:11 Tunis

تونس تحتضن "منتدى تكنولوجيا المعلومات في قطاع الصحة 2026" يومي 5 و6 ماي القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b51ffc646671.41501231_hmgknfljqeiop.jpg>
Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 14:14
      
تحتضن تونس العاصمة يومي 5 و6 ماي 2026، فعاليات "منتدى تكنولوجيا المعلومات في قطاع الصحة" بمشاركة واسعة من الفاعلين الأساسيين في المنظومة الصحية الرقمية للتباحث في مستجدات تطوير القطاع على ضوء التكنولوجيات الحديثة

ويهدف هذا الحدث، الذي ينتظم تحت إشراف وزارة الصحة، وبالتعاون مع مركز الإعلامية لوزارة الصحة، إلى رسم ملامح مستقبل الصحة الرقمية في تونس، إذ سيجمع نخبة من المتدخلين في القطاع، من بينهم ممثلون عن المستشفيات والمصحات الخاصة، وصانعي القرار والكوادر القيادية في القطاع العام، إلى جانب ممثلي الصناعات الصيدلانية.


كما يشهد اللقاء مشاركة مديري نظم المعلومات والمسؤولين عن تقنيات المعلومات والمزودين والمطورين للحلول التكنولوجية.


ويتضمن برنامج هذه الدورة محاور استراتيجية تركز على الحلول الملموسة لتعزيز أمن وأداء وتعصير النظام الصحي، والمتمثلة في الأمن السيبراني لحماية البيانات الصحية والحوسبة السحابية والبنية التحتية المؤمنة إلى جانب نظم المعلومات الاستشفائية و الذكاء الاصطناعي والابتكار الطبي.

ويمثل هذا الموعد إطاراً استراتيجياً لبناء صحة رقمية متطورة، من خلال تسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية الكفيلة بتطوير آليات العمل داخل المؤسسات الصحية وتأمين بيانات المرضى.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325411

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 مارس 2026 | 24 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:28
15:50
12:35
06:32
05:06
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-7
15°-5
18°-12
20°-9
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>