تونس تحتضن "منتدى تكنولوجيا المعلومات في قطاع الصحة 2026" يومي 5 و6 ماي القادم

تحتضن تونس العاصمة يومي 5 و6 ماي 2026، فعاليات "منتدى تكنولوجيا المعلومات في قطاع الصحة" بمشاركة واسعة من الفاعلين الأساسيين في المنظومة الصحية الرقمية للتباحث في مستجدات تطوير القطاع على ضوء التكنولوجيات الحديثةويهدف هذا الحدث، الذي ينتظم تحت إشراف وزارة الصحة، وبالتعاون مع مركز الإعلامية لوزارة الصحة، إلى رسم ملامح مستقبل الصحة الرقمية في تونس، إذ سيجمع نخبة من المتدخلين في القطاع، من بينهم ممثلون عن المستشفيات والمصحات الخاصة، وصانعي القرار والكوادر القيادية في القطاع العام، إلى جانب ممثلي الصناعات الصيدلانية.كما يشهد اللقاء مشاركة مديري نظم المعلومات والمسؤولين عن تقنيات المعلومات والمزودين والمطورين للحلول التكنولوجية.ويتضمن برنامج هذه الدورة محاور استراتيجية تركز على الحلول الملموسة لتعزيز أمن وأداء وتعصير النظام الصحي، والمتمثلة في الأمن السيبراني لحماية البيانات الصحية والحوسبة السحابية والبنية التحتية المؤمنة إلى جانب نظم المعلومات الاستشفائية و الذكاء الاصطناعي والابتكار الطبي.ويمثل هذا الموعد إطاراً استراتيجياً لبناء صحة رقمية متطورة، من خلال تسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية الكفيلة بتطوير آليات العمل داخل المؤسسات الصحية وتأمين بيانات المرضى.