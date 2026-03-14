المكلف بتسيير الديوان الوطني للحماية المدنية يؤكد بقابس على أهمية الاستعداد الجيد لمجابهة مختلف التحديات

Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 15:46
      
أكّد المكلف بتسيير لديوان الوطني للحماية المدنية محمد رشاد السويسي، خلال زيارة ميدانية أدّاها أمس الجمعة إلى مقرّ الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس، على أهمية التوقّي والاستعداد الجيد لمجابهة مختلف التحديات بفعالية وكفاءة
ودعا بالمناسبة ، الى مزيد اليقظة والتفاني في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، لاسيما في ما يتعلّق بمواجهة الأخطار الصناعية والبيئية التي تميّز الجهة، وذلك وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم السبت
وعبر السويسي، عن تقديره لما يبذله ضباط وأعوان الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس من جهود ، مشيدًا بروح الانضباط والمسؤولية التي يتحلّون بها في أداء مهامهم.

واطّلع خلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية الرامية إلى تعزيز التواصل مع إطارات وأعوان الديوان الوطني للحماية المدنية والتعرّف على ظروف عملهم، على سير العمل داخل الإدارة الجهوية، كما استمع إلى مشاغل الإطارات والأعوان واحتياجاتهم
و نوّه من جهة أخرى ،بالدور الذي تضطلع به جمعيات التطوّع في دعم وحدات الحماية المدنية وتعزيز تدخلاتها، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والانفتاح على مكونات المجتمع المدني.
كما تضمّن برنامج الزيارة ،تكريم عدد من المتقاعدين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، تقديرًا لمسيرتهم المهنية وما قدّموه من خدمات في إطار عملهم بالسلك
