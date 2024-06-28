الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يغرم النصر ورونالدو

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فرضت لجنة الانضباط للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبة مالية ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي لمخالفة اللوائح وارتداء علامة تجارية خاصة به في مؤتمر مباراة العين الإماراتي لحساب الدور ربع النهائي من رابطة ابطال آسيا في نسختها المنتهية.

وخاض رونالدو رابطة أبطال آسيا مع النصر الذي ودع المنافسات من الدور ربع النهائي على يد العين الإماراتي الذي توج لاحقا باللقب.

كما تم تغريم نادي النصر مبلغ 7500 دولار لعدم منع اللاعب من القيام بذلك التصرف المخالف للوائح الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

ووجه الاتحاد الآسيوي تحذيرا شديدا إلى كريستيانو رونالدو اكد فيه أن تكرار المخالفة السابقة مرة أخرى سيؤدي إلى فرض عقوبة أشد عليه وعلى الفريق.