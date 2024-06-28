استعدادا لالعاب باريس 2024 - منتخب التجذيف في تربص تحضيري بايطاليا بداية من 30 جوان

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أكد فيصل صولة المدير الفني للجامعة التونسية للتجذيف أنّ العناصر الوطنية المتأهلة لأولمبياد باريس 2024 ستدخل بداية من 30 جوان الجاري والى غاية 18 جويلية القادم في تربص تحضيري بمركز اعداد النخبة بمدينة روفيانو بايطاليا.



وأوضح صولة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ ثلاثي التجذيف التونسي محمد الطيب وسلمى الذوادي وخديجة الكريمي سيتحولون مباشرة اثر هذا التربص الى العاصمة الفرنسية باريس يوم 20 جويلية وذلك قبل نحو أسبوع من انطلاق المنافسات الخاصة برياضة التجذيف المقررة من 27 جويلية الى 3 أوت.





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واشار الى ان ممثلي التجذيف التونسي في هذه الالعاب سيعملون على تشريف الراية الوطنية رغم شدة المنافسة وتفاوت المستوى الذي يصب لمصلحة الأوربيين والأمريكيين حسب تعبيره، متوقعا في هذا السياق أن تتوفق العناصر الوطنية في فرض نفسها خصوصا في النهائيات الترتيبية.

ولفت الى انه يصعب حاليا مطالبة الرياضيين التونسيين بالتاهل الى الادوار النهائية والمراهنة على احدى الميداليات الاولمبية في ظل الواقع الذي يعيشه التجديف التونسي خصوصا ازاء تفاوت الامكانيات مقارنة بما هو متوفر في أوروبا والولايات المتحدة.

وأبرز المدير الفني للجامعة أنّ تطوير رياضة التجذيف في تونس يقتضي بالضرورة توفير الامكانيات والدعم الى جانب توسيع قاعدة المجازين التي تقتصر حاليا على 900 مجاز منهم 500 جذاف طور النشاط.

يذكر أنّ الجذاف محمد الطيب سينافس في أولمبياد باريس 2024 في اختصاص سكيف فردي في حين ستنافس سلمى الذوادي وخديجة الكريمي في مسابقة الزوجي - وزن خفيف.